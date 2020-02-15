Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов попал в список игроков команды, которые будут готовиться к матчу Ла Лиги с «Реалом».

Футболист вошел в число 20 игроков, 18 из которых войдут в окончательную заявку.

В этом сезоне 30-летний форвард провел за клуб из Виго два матча, против «Валенсии» и «Севильи», не отметившись результативными действиями.

Напомним, Смолов перешел в «Сельту» из «Локомотива» 30 января на правах аренды с правом выкупа.

В текущем розыгрыше РПЛ Смолов в 14 встречах забил 3 мяча и отдал 3 голевых паса. Ещё 1 гол нападающий забил в матче с «Зенитом» на Суперкубок России.

Ранее Смолов рассказал, почему футболисты из России так редко переезжают в европейские чемпионаты. Игрок отметил, что проблемы с английским языком дают о себе знать, потому что это сказывается на адаптации россиян в зарубежных клубах.