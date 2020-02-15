В итальянском Антхольце продолжается чемпионат мира по биатлону. Сегодня, 15 февраля, состоится мужская спринтерская гонка. Она начнется в 16:45 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Спортсмены преодолеют дистанцию 10 километров с двумя огневыми рубежами — из положений лёжа и стоя. За каждый промах предусмотрено прохождение штрафного круга.

Сборную России будут представлять четыре биатлониста: Никита Поршнев, Александр Логинов, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев. Поршнев стартует первым из россиян, ему достался четвертый номер.

Накануне спринтерскую гонку пробежали женщины, россиянки показали худший в истории результат, не попав в топ-20.