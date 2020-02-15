Российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, призналась, что решение о завершении карьеры далось ей тяжело.

По словам спортсменки, она каждый день пересматривает записи выступлений и фотографии со льда, потому что тяжело переживает уход их спорта.

«Я понимаю, что я ни разу в карьере даже не катала под медленную музыку. Мы столько всего могли сказать, но не получилось. Такой был потенциал, который можно было раскрывать, и все это закончилось», — сказала Попова, слова которой приводит Sport24.

Напомним, в феврале Попова и Мозгов объявили о завершении соревновательной карьеры по состоянию здоровья. Ранее фигуристы не смогли принять участие в чемпионате России, так как партнер не получил допуск от врачей.