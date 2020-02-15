Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб ещё не договорился с «Сочи» об условиях аренды нападающего Александра Кокорина.

«То, что клуб принципиально не возражал против аренды Кокорина в «Сочи», и решение об аренде с конкретными условиями – это разные вещи», — сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.

Он добавил, что узнал из прессы о договоренности между «Сочи» и Кокориным, однако «Зенит» не принимал решение о конкретных условиях аренды.

Напомним, «Зенит» хотел отправить игрока в «Сочи» до конца сезона, но Кокорин ответил отказом. После этого он был переведен в «Зенит-2», с которым отправился на сбор в Турцию. Там футболист провел переговоры с владельцем «Сочи» Борисом Ротенбергом, который утверждает, что стороны достигли договоренности.