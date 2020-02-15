Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, уверен, что спортсмен способен бороться за самые высокие места в спринте на чемпионате мира.

Касперович отметил, что Логинов показывает хорошую скорость, сравнимую с показателями мировых лидеров.

«По форме, движениям, психологическому состоянию видно, что он заряжен на борьбу. Саша готов бороться не просто за медали, а за самые высшие медали», — заявил тренер, слова которого приводит «Матч ТВ».

Спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами проходит в данный момент в Антхольце, Логинов стартует под 48-м номером. Также сборную России представляют Никита Поршнев, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев.