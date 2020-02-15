Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал дисквалификации Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова.

«Я думаю, что это подготовительные действия к процессу ВАДА против РУСАДА в CAS. Не думаю, что это совпадение, что истории Устюгова и Слепцовой проявились именно сейчас», — сказал Драчев, слова которого приводит «Чемпионат».

По мнению специалиста, данная история повлияет на процесс в CAS нынешней весной.

Напомним, в пробе Евгения Устюгова было обнаружено запрещенное вещество, в результате чего сборная России лишилась золотой медали эстафеты на Олимпийских играх в Сочи-2014. Таким образом, статус олимпийских чемпионов также потеряли Антон Шипулин, Дмитрий Малышко и Алексей Волков.