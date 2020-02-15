Петербургский СКА на выезде обыграл «Салават Юлаев». Игра проходила в Уфе на одноименной арене и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 5:4.

Подопечные Алексея Кудашова открыли счет на второй минуте встречи, Лукас Бенгтссон реализовал большинство с передач Йоонаса Кемппайнена и Наиля Якупова. Через несколько минут гости отыгрались, также воспользовавшись численным преимуществом. Автором заброшенной шайбы стал Никита Сошников.

До ухода на перерыв он оформил дубль, забив еще один гол в большинстве. Во втором периоде Василий Токранов восстановил равновесие, шайба вновь была заброшена при численном преимуществе.

В третьем игровом отрезке команды обменялись голами, авторами стали Сергей Плотников и Владислав Картаев. Победную шайбу в овертайме забросил Токранов.