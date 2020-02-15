Бывший российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал допинговый скандал с участием Евгения Устюгова. В его пробе был обнаружен анаболический стероид, в результате чего сборная России лишилась олимпийского золота Сочи-2014 в эстафете.

Таким образом, Шипулин, Устюгов, Алексей Волков и Дмитрий Малышко потеряли статус олимпийских чемпионов.

«Нет слов, я опустошён и пытаюсь осознать произошедшее. На протяжении всей карьеры я был ярым противником допинга. Остаюсь таким и сейчас», — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».

Экс-биатлонист подчеркнул, что всегда верил партнерам по сборной России и не сомневался в их чистоте. По словам спортсмена, он будет придерживаться данной позиции до последнего.

Напомним, Россия потеряла первое место в общекомандном медальном зачете Олимпиады-2014.