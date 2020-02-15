Вадим Михалевский, менеджер баскетбольного тренера Хавьера Паскуаля, прокомментировал назначение испанского специалиста на пост наставника петербургского «Зенита».

По мнению Михалевского, «Зенит» принял правильное решение, отправив в отставку Джоана Плазу, при котором клуб не смог достичь результата. Агент подчеркнул, что теперь петербуржцы должны определиться, в каком направлении клуб будет двигаться дальше.

Михалевский отметил, что Паскуаль имеет большой опыт работы на клубном уровне, его команды регулярно выходили в плей-офф Евролиги.

«С приходом такого опытного тренера хочется надеяться на успешный финиш «Зенита» в этом сезоне. Хавьер хочет как можно быстрее приступить к работе и исправить турнирное положение клуба», — сказал Михалевский, слова которого приводят «Известия».