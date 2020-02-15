Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал допинговые скандалы с участием Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова.

Васильев уверен, что заявление было сделано на весь мир, так как имеются подтверждающие факторы. Он подчеркнул, что эта информация была ожидаемой.

«Об этом давно было известно, просто ВАДА заявило именно в момент проведения чемпионата мира, чтобы сделать нам как можно больнее. Об их моральных качествах говорить не приходится», — сказал Васильев, слова которого приводит «Чемпионат».

Васильев назвал ситуацию катастрофой, так как звания олимпийских чемпионов лишились не только Устюгов, но и остальные участники эстафеты — Антон Шипулин, Дмитрий Малышко и Алексей Волков. Он добавил, что вина спортсменов в данном случае, безусловно, есть.