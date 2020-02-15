Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце. Он не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и преодолел дистанцию за 22 минуты 48,1 секунды.

На второй строчке расположился француз Кентен Фийон-Майе, проиграв 6,5 секунд с одним промахом. Бронзовую награду завоевал Мартен Фуркад, уступивший 19,5 секунд при чистой стрельбе. Братья Тарьей и Йоханнес Бё заняли четвертое и пятое места соответственно.

Матвей Елисеев допустил один промах и стал 12-м. Никита Поршнев чисто отработал на рубежах, но проиграл в скорости и занял 21-е место. Евгений Гараничев зашел на три штрафных круга и стал 56-м.

Логинов будет стартовать первым в гонке преследования, которая состоится завтра, 16 февраля.