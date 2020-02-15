Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может покинуть московский клуб и вернуться в Германию.

Как сообщает Sportwetten24.com, специалист может возглавить немецкую «Герту». Берлинский клуб ищет нового тренера после увольнения Юргена Клинсмана. По информации источника, руководство «Герты» считает Тедеско приоритетным вариантом.

Издание утверждает, что сам Тедеско хочет вернуться в Германию, так как не чувствует себя счастливым в России. В его контракте со «Спартаком» прописаны отступные, поэтому у «Герты» не возникнет сложностей с оформлением сделки.

Помимо Тедеско, берлинский клуб рассматривает кандидатуры Нико Ковача и Роджера Шмидта. Однако Ковач не хочет работать в «Герте», так как ждет предложения от команды топ-уровня.

Напомним, Тедеско был назначен на пост главного тренера «Спартака» в октябре прошлого года, его контракт рассчитан до лета 2021 года.