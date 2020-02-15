В шведском Эстерсунде началась первая мужская гонка в рамках многодневки «Ски Тур». Спортсмены вышли на старт в 18:10 по московскому времени.

Лыжникам предстоит преодолеть дистанцию 15 километров свободным стилем. Сборную России будут представлять восемь лыжников: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Андрей Ларьков, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Андрей Краснов, Артем Мальцев и Евгений Белов. Белов будет стартовать первым из россиян, Большунов — последним.

Также на старт выйдет норвежец Йоханнес Клэбо, который еще не восстановился после перелома пальца. Он будет бежать в специальной фиксирующей шине. Ранее стало известно, что он отказался от употребление обезболивающих препаратов.

Сегодня состоялась женская гонка, победу одержала Тереза Йохауг. Наталья Непряева заняла десятое место.