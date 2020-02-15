Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира по биатлону.

Специалист подчеркнул, что на фоне утренних новостей (о дисквалификации Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой — прим.) сегодняшняя победа имеет особенное значение.

«Ведь даже наши недруги говорят, что Россия должна быть в биатлонном сообществе. Так что эта победа Логинова важна для всего биатлонного мира», — приводит слова Васильева «Чемпионат».

Эксперт добавил, что Логинов подошел к чемпионату мира в отличной форме, поэтому было сразу видно, что он готов выигрывать. По мнению Васильева, успех Логинова поможет остальным российским биатлонистам почувствовать уверенность.

Завтра, 16 февраля, Логинов первым начнет гонку преследования в рамках чемпионата мира.