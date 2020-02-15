Российский фигурист Сергей Воронов принял участие в необычном ледовом шоу: оно проходило в Гималях на одной из гор.

Как сообщает сайт ЛТК ЦСКА, участники сутки летели до Непала, затем потратили четыре дня на восхождение. Выступление состоялось на высоте 4000 метров при температуре -26 градусов. Отмечается, что такое шоу проводилось впервые.

Также утверждается, что показательный номер длился всего полторы минуты, так как исполнить длинную программу в таких условиях очень тяжело.

«Были на этом шоу и зрители — настоящие поклонники фигурного катания, которых в горы доставили на вертолетах», — гласит сообщение на сайте.

Напомним, Воронов тренируется в московской школе ЦСКА под руководством Елены Буяновой. В нынешнем сезоне он принимал участие в серии Гран-при, но не смог пробиться в финал.