Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал решение Александра Логинова не общаться с журналистами на чемпионате мира в Антхольце. Сегодня россиянин выиграл золотую медаль в спринте, однако после финиша прошел мимо представителей прессы. Он дал комментарий только Международному союзу биатлонистов (IBU).

«Грустно, что чемпион мира не хочет разговаривать», – сказал Фуркад, которого цитирует L’Equipe.

Напомним, Фуркад стал обладателем бронзовой награды, второе место занял его соотечественник Кентен Фийон-Майе. Завтра, 16 февраля, спортсмены примут участие в гонке преследования, Логинов уйдет на дистанцию под первым стартовым номером.

Победа Логинова стала для сборной России первой за 12 лет в спринте в рамках чемпионатов мира.