Норвежский биатлонист Тарьей Бё разочарован победой Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце. Спортсмен признался, что ему тяжело быть на четвертом месте, зная, что победитель ранее был дисквалифицирован за употребление допинга.

Бё заявил, что такое соперничество недостойно тех, кто борется честно.

«Сегодня Россия уже была в заголовках, и мы получили олимпийскую бронзу из-за того, что они обманули всех на Олимпиаде в Сочи, а теперь из-за того же я теряю бронзу. Жаль, что нельзя убрать его из итоговых результатов», — приводит слова Бё NRK.

По мнению норвежца, Логинов не заслуживает того, чтобы стоять на пьедестале чемпионата мира.

Напомним, Логинов завоевал золотую медаль, не допустив ни одной ошибки на огневых рубежах. Второе и третье места заняли французы Кентен Фийон-Майе и Мартен Фуркад.