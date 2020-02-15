В шведском Эстерсунде завершилась первая мужская гонка в рамках лыжной многодневки «Ски Тур», победу одержал норвежец Шюр Рёте.

Он преодолел дистанцию 15 км свободным стилем за 31 минуту 41,5 секунды. Второе и третье место заняли его соотечественники Симен Хегстад Крюгер и Финн Хаген Крог. Четвертым также стал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю.

Лучшим из россиян стал Александр Большунов, финишировавший пятым с отставанием в 22,2 секунды. Его главный соперник по общему зачету Кубка мира Йоханнес Клэбо занял лишь 31-е место.

Россиянин Денис Спицов стал девятым, Иван Якимушкин замкнул топ-10. Андрей Мельниченко финишировал 12-м, Евгений Белов — 14-м. Артем Мальцев и Сергей Устюгов заняли 21-е и 22-е места соответственно. Глеб Ретивых стал худшим из россиян и финишировал 68-м, он специализируется на спринтерских гонках.