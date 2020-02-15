Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что Александр Логинов может завоевать вторую золотую медаль на чемпионат мира в Антхольце (Италия).

Сегодня Логинов занял первое место в спринте, не допустив ни одной ошибки на стрельбе. Васильев подчеркнул, что победа была добыта под прессингом, поэтому имеет особенную важность.

«Если Саша сможет выспаться, выйти обновлённым завтра, то может выиграть и преследование. Он на коне, поймал кураж. Большую роль в этой победе сыграл его личный тренер Касперович», — сказал Васильев, которого цитирует «Чемпионат».

Напомним, гонка преследования состоится завтра, 16 февраля. Логинов отправится на дистанцию под первым стартовым номером.