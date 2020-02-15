Гвинейский защитник Флорентин Погба находится на просмотре в «Риге», которую возглавляет экс-наставник московского «Спартака» Олег Кононов.
Как сообщает официальный «Твиттер» ФНЛ, Погба принял участие в матче Кубка ФНЛ против «Мордовии».
В матче Олимп Кубка ФНЛ 2020 сыграл родной брат полузащитника «МЮ» Поля Погба Фрорентен. 29-летний защитник на просмотре в «Риге» и вышел на поле в игре с «Мордовией».
Погба-старший играл во Франции за «Седан» и «Сент-Этьенн», за турецкий «Генчлербирлиги» и в МЛС за «Атланту». pic.twitter.com/Vw7o2Ynu6g
— ФНЛ (@FNLeague) February 15, 2020
29-летний защитник является старшим братом футболиста «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Ранее он выступал в составе «Седана», «Сент-Этьенна», «Генчлербирлиги» и «Атланты».
Напомним, ФК «Рига» стала первым местом работы Олега Кононова после отставки с поста главного тренера московского «Спартака». Он покинул российский клуб минувшей осенью из-за неудовлетворительных результатов. В стане «красно-белых» Кононов сменил Массимо Карреру, уволенного в прошлом году.
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