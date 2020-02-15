Гвинейский защитник Флорентин Погба находится на просмотре в «Риге», которую возглавляет экс-наставник московского «Спартака» Олег Кононов.

Как сообщает официальный «Твиттер» ФНЛ, Погба принял участие в матче Кубка ФНЛ против «Мордовии».

В матче Олимп Кубка ФНЛ 2020 сыграл родной брат полузащитника «МЮ» Поля Погба Фрорентен. 29-летний защитник на просмотре в «Риге» и вышел на поле в игре с «Мордовией».

Погба-старший играл во Франции за «Седан» и «Сент-Этьенн», за турецкий «Генчлербирлиги» и в МЛС за «Атланту». pic.twitter.com/Vw7o2Ynu6g

— ФНЛ (@FNLeague) February 15, 2020