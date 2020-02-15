Гвинейский защитник Флорентин Погба находится на просмотре в «Риге», которую возглавляет экс-наставник московского «Спартака» Олег Кононов.

Как сообщает официальный «Твиттер» ФНЛ, Погба принял участие в матче Кубка ФНЛ против «Мордовии».

29-летний защитник является старшим братом футболиста «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Ранее он выступал в составе «Седана», «Сент-Этьенна», «Генчлербирлиги» и «Атланты».

Напомним, ФК «Рига» стала первым местом работы Олега Кононова после отставки с поста главного тренера московского «Спартака». Он покинул российский клуб минувшей осенью из-за неудовлетворительных результатов. В стане «красно-белых» Кононов сменил Массимо Карреру, уволенного в прошлом году.