Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце.

Тихонов подчеркнул, что Логинов — единственный из россиян, у кого были реальные шансы на победу.

«Самое главное — это то, что Саша последний сбор провел с Касперовичем и не тренировался с командой. Это его и спасло, Касперович — отличный тренер!» — заявил Тихонов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, Логинов не допустил ни одного промаха на огневых рубежах. Серебряную медаль завоевал француз Кентен Фийон-Майе, бронзовую — Мартен Фуркад. Братья Тарьей и Йоханнес Бё заняли четвертое и пятое места соответственно.

Завтра, 16 февраля, в Антхольце состоится гонка преследования, Логинов уйдет на дистанцию первым.