Норвежский лыжник Эмиль Иверсен оценил выступление россиянина Александра Большунова в нынешнем сезоне.

«У него нет слабых мест, и нас – тех, кто пытается его победить – это немного расстраивает. Он лучше меня. Быстр, вынослив, технически хорош, у него хорошие лыжи», — заявил Иверсен, слова которого приводит VG.

Норвежец предположил, что Большунов очень хорошо тренируется. Однако лыжник остался удивлен тем, что у россиянина не случаются болезни или тяжелые дни. По мнению Иверсена, Большунова будет невозможно победить, если он продолжит выступать в том же духе.

«Я недостаточно хорош, он лучше меня. У него нет слабостей, его уровень выше моего, от его уровня я умираю», — сказал Иверсен.

Напомним, сегодня Большунов стал пятым в первой гонке «Ски Тура», все призовые места заняли норвежцы.