Российский биатлонист Александр Логинов выразил готовность поселить у себя дома любого скептика для контроля его допинг-тестов.

По словам россиянина, он сдал примерно 12-16 тестов.

«Что касается доверия, мы, наконец, сумели расширить свою жилплощадь, поэтому с удовольствием готов любого спортсмена принять у себя дома. Хоть 365 дней в году, чуть ли не на своей кровати», — заявил Логинов после спринтерской гонки в Антхольце.

Напомним, Логинов одержал победу, не допустив ни одной ошибки на огневых рубежах. Зарубежные лидеры остались недовольны его результатом и напомнили о допинговом прошлом. В 2013-м году допинг-проба Логинова показала положительный результат на эритропоэтин, спортсмен отбыл двухлетнюю дисквалификацию. Несмотря на то, что россиянин был наказан, иностранные биатлонисты по-прежнему считают, что он не должен соревноваться.