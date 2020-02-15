Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал результат спринтерской гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Он занял 12-е место, допустив один промах на огневом рубеже.

«Прежде всего хочу поздравить свою маму с днём рождения! Жаль, не смог сделать ей подарок хорошим выступлением», — заявил Елисеев, слова которого приводит «Чемпионат».

Биатлонист также поздравил своего соотечественника Александра Логинова, который одержал победу. Он признал, что не смог до конца реанимировать себя после Кубка мира, поэтому на последнем круге случилось серьезное западение скорости.

«Почти 40 секунд проигрыша Фийону-Майе на круге — это очень плохо. Проблему сложно устранить за две недели, это нужно решать более глобально», — сказал Елисеев.

В воскресенье, 16 февраля, Елисеев примет участие в гонке преследования.