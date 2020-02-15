Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу россиянина Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце (Италия).

«На фоне всего, что мы знаем, и слабой скорости в этом сезоне победа Логинова выглядит немного странно», — заявил Бё в интервью NRK.

Напомним, Логинов финишировал с лучшим временем, не допустив ни одной ошибки на огневых рубежах. Серебряную медаль завоевал представитель Франции Кентен Фийон-Майе, бронзовую — Мартен Фуркад. Тарьей Бё стал четвертым, Йоханнес — пятым.

Завтра, 16 февраля, спортсменам предстоит принять участие в гонке преследования, Логинов отправится на дистанцию под первым стартовым номером. Чемпионат мира в Антхольце продлится до 23 февраля.