Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться в финал турнира Ladies Trophy в Санкт-Петербурге. В полуфинальном матче она встречалась с представительницей Нидерландов Кики Бертенс и потерпела поражение в трех сетах со счетом 1:6, 6:4, 1:6.

Спортсменки провели на корте 1 час 44 минуты, за это время Александрова шесть раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и взяла два гейма на подаче соперницы. Бертенс сделала семь эйсов, пять раз ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти.

Представительница Нидерландов выбила с турнира уже третью россиянку: ранее она одержала победы над Вероникой Кудерметовой и Анастасией Потаповой. В финале, который состоится 16 февраля, Бертенс встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.