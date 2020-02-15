Норвежский биатлонист Тарьей Бё ответил на вопрос, поздравит ли россиянина Александра Логинова с победой в спринте на чемпионате мира в Антхольце.

«Мы придём на церемонию, и я протяну руку. Конечно, сейчас он чист, но исторически… Сегодня был франко-норвежский поединок, но пришёл русский и вмешался. Не уважаю людей, которые обманывали», — заявил Бё,. слова которого приводит NRK.

Напомним, Бё-старший занял четвертое место в спринтерской гонке. По его мнению, победа Логинова лишила его бронзовой награды. Норвежец считает, что из-за допингового прошлого россиянин не должен выступать на чемпионате мира.

В 2013 году проба Логинова дала положительный результат на эритропоэтин, он отбыл двухлетнюю дисквалификацию.