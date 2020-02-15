Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов отстранен от должности главного судьи Х зимней Спартакиады учащихся.

Как сообщает пресс-служба Министерства спорта России, решение было принято в связи с допинговым скандалом с участием Устюгова. Сегодня спортсмен был признан виновным в нарушении антидопинговых правил, в его пробе обнаружили анаболический стероид.

Вместо Устюгова главным судьей соревнований назначен заслуженный мастер спорта по бобслею Роман Орешников.

Напомним, из-за дисквалификации Устюгова сборная России лишилась золотой медали эстафетной гонки на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Таким образом, статус олимпийских чемпионов потеряли Антон Шипулин, Дмитрий Малышко и Алексей Волков.