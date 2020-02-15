Российский биатлонист Матвей Елисеев не примет участие в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия).

«Что касается индивидуальной гонки, то в плане у меня этой гонки не стояло. Думаю, будем его придерживаться. Может, выступлю в сингл-миксте», — сказал Елисеев после окончания спринта.

Он занял 12-е место, допустив один промах на огневом рубеже. Завтра, 16 февраля, Елисеев примет участие в гонке преследования.

Индивидуальная гонка состоится в среду, 19 февраля. Чемпионат мира продлится до 23 февраля включительно. На данный момент сборная России занимает второе место в медальном зачете, имея одну золотую награду. Её завоевал Александр Логинов в спринте.