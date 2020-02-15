Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо оценил свое выступление в первой гонке многоднвки «Ски Тур». Спортсмен занял 31-е место, проиграв лидеру Шюру Рёте почти полторы минуты.

«Я сделал всё, что мог, но это было недостаточно хорошо. Мне не было больно, так что трудно сказать, насколько помешала шина», — сказал Клэбо, слова которого приводит TV2. Норвежец подчеркнул, что не будет жаловаться на необходимость выступать с фиксирующей шиной на пальце.

«Я сказал тренеру Носсуму, что поеду домой, если дела пойдут плохо, но всё-таки я не должен так делать. Мотивация – приехать в Тронхейм, так что приходится преодолевать день за днём», — добавил Клэбо. Лыжник подчеркнул, то не принял бы участие в завтрашней гонке преследования, если бы многодневка заканчивалась не в Норвегии.