Сборная России по биатлону вышла на второе место в медальном зачете чемпионата мира, который проходит в итальянском Антхольце. На данный момент в активе команды одна золотая медаль, которую завоевал Александр Логинов в спринте.

После трех гонок лидером медального зачета идет сборная Норвегии, у которой две золотые медали. Замыкает первую тройку французская команда, завоевавшая серебро и две бронзы.

Напомним, на чемпионате мира в Антхольце разыгрывается 12 комплектов наград: по четыре в мужских и женских личных гонках, а также четыре в эстафетах. Ранее состоялись смешанная эстафета, а также мужской и женский спринты. Впереди две гонки преследования, две индивидуальные гонки, масс-старты, а также женская, мужская и одиночная смешанная эстафета.

Чемпионат мира завершится 23 февраля.