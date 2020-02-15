Российский лыжник Александр Большунов упрочил лидерство в общем зачете Кубке мира. В стартовой гонке многодневки «Ски Тур» он занял пятое место.

Его преследователь норвежец Йоханнес Клэбо финишировал лишь 31-м, что позволило Большунову увеличить свой отрыв до 462 очков. Сейчас в его активе 1684 балла после 24 гонок, у Клэбо — 1222. Замыкает первую тройку норвежец Шюр Рёте, который сегодня одержал победу. Он имеет 932 балла.

Россиянин Сергей Устюгов опустился на одну позицию и идет четвертым (885), закрывает топ-5 финский лыжник Ииво Нисканен.

Завтра, 16 февраля, в рамках «Ски Тура» состоится гонка преследования, лыжники выйдут на старт в соответствии с сегодняшними результатами.