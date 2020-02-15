Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что контракт с нападающим «Зенита» Александром Кокориным еще не подписан.

«Ситуация непростая, договоренности между «Сочи» и «Зенитом» пока нет. Контракт не подписан. Надеемся, что Саша все-таки станет игроком «Сочи», — сказал Ротенберг, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, в январе «Сочи» объявил об аренде Кокорина до конца сезона, однако на тот момент договоренности с игроком еще не было. Нападающий отказался уходить из «Зенита», в результате чего был переведен в «Зенит-2». В составе второй команды он отправился на сбор в Турцию, где провел переговоры с Ротенбергом. Владелец «Сочи» сообщил, что договорился с футболистом, однако гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клубы пока не сошлись в условиях аренды.