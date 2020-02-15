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  • 23:45,  15 февраля 2020
Футбол
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Тедеско не знает об интересе «Герты» и хочет остаться в «Спартаке»

Тедеско не знает об интересе &#171;Герты&#187; и хочет остаться в &#171;Спартаке&#187;
Доменико Тедеско. Фото: "Шальке".

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско не знает об интересе со стороны «Герты» и планирует продолжить работу в российской команде.

Ранее СМИ сообщали, что берлинский клуб заинтересован в подписании контракта с Тедеско после увольнения Юргена Клинсмана. Отмечалось, что специалист хочет переехать в Германию, так как не чувствует себя счастливым в России.

Однако «Спорт-Экспресс» со ссылкой на журнал Socrates утверждает, что Тедеско абсолютно комфортно чувствует себя в Москве и не собирается покидать «Спартак».

Напомним, Тедеско был назначен на пост главного тренера «Спартака» в октябре прошлого года, его контракт рассчитан до лета 2021 года.

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