Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на критику норвежских биатлонистов в адрес россиянина Александра Логинова.

«Они и меня обвиняли в употреблении допинга. Они негодяи в этом плане. Я очень рад, что их обыграл и Фуркад. У Логинова есть шанс взять и второе золото. Если отработает так же чисто и так же быстро», — заявил Тихонов, слова которого приводит «Чемпионат».

Эксперт также выделил француза Кентена Фийон-Майе, который находится в хорошей форме и показывает высокую скорость на дистанции.

Напомним, сегодня, 15 февраля, Логинов одержал победу в спринтерской гонке на чемпионате мира. Норвежцы Тарьей и Йоханнес Бё заняли четвертое и пятое место, после чего раскритиковали Логинова. По мнению Тарьея, результаты россиянина надо убрать из протокола.