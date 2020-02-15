Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может подписать новый контракт с командой.

Как сообщает Tuttosport, руководство клуба намерено в марте обсудить соглашение сроком ещё на один год. В нынешнем сезоне 42-летний Буффон принял участие в семи матчах «Ювентуса» в чемпионате Италии и пропустил семь мячей.

В составе туринского клуба голкипер одиннадцать раз становился чемпионом Италии, два титула у него отняли из-за коррупционного скандала. Четыре раза Буффон побеждал в Кубке страны и пять — в Суперкубке. Трижды «Ювентус» с Буффоном доходил до финала Лиги чемпионов, однако не завоевал трофей.

Также голкипер является чемпионом мира в составе сборной Италии. Кроме того, он играл в финале чемпионата Европы, где Италия уступила Испании.