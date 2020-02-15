Французский биатлонист Мартен Фуркад поздравил россиянина Александра Логинова с победой в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце.

Во время церемонии награждения Фуркад, завоевавший бронзовую медаль, пожал руку российскому спортсмену. Обладателем серебряной медали стал еще один француз Кентен Фийон-Майе.

Напомним, многие иностранные спортсмены негативно высказались по поводу победы Логинова. Швед Себастьян Самуэльссон напомнил о допинговом прошлом россиянина и заявил, что тот вообще не должен выступать на чемпионате мира.

Тарьей Бё, занявший четвертое место, сказал, что Логинов лишил его бронзовой медали, вмешавшись в норвежско-французское соперничество.