Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят поделился впечатлениями от обкатки нового болида. В новом сезоне команда «Торо Россо» будет носить новое название — «Альфа Таури».

Сегодня, 15 февраля, Квят впервые поработал за рулем новой машины.

«Было круто впервые вывести «Альфа Таури» на трассу. Теперь мы готовы к тестам», — написал россиянин на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, состав команды будет таким же, как в прошлом сезоне. Пилотами «Альфа Таури» останутся Квят и Пьер Гасли, который был переведен из «Ред Булл» в августе. За главную команду выступают Макс Ферстаппен и Александр Албон, начинавший прошлый сезон в «Торо Россо».