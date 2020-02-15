Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован за допинг, а Александр Логинов завоевал золотую медаль чемпионата мира. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Логинов завоевал золото в спринте на ЧМ

Российский биатлонист Александр Логинов принес команде первую медаль чемпионата мира в Антхольце. Он завоевал золото в спринтерской гонке на 10 километров. Второе место занял француз Кентен Фийон-Майе, третье — Мартен Фуркад. Благодаря успеху Логинова Россия вышла на второе место в медальном зачете турнира.

Устюгов дисквалифицирован и лишен золота Сочи-2014

Российский биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. В его допинг-пробе был обнаружен анаболический стероид. Из-за этого сборная России лишена золотой медали эстафеты на Олимпийских играх в Сочи. Таким образом, статус олимпийских чемпионов потеряли Антон Шипулин, Алексей Волков и Дмитрий Малышко.

СКА одержал восьмую победу подряд

Петербургский СКА на выезде обыграл уфимский «Салават Юлаев» и одержал восьмую подряд победу в регулярном чемпионате КХЛ. В составе победителей хет-трик оформил Василий Токранов, еще по одной шайбе забросили Сергей Плотников и Лукас Бенгтссон. Подопечные Алексея Кудашова по-прежнему идут на втором месте в турнирной таблице Запада.

Большунов и Непряева остались без медалей в первой гонке «Ски Тура»

В шведском Эстерсунде стартовала новая многодневка «Ски Тур», однако россияне остались без медалей в первых гонках. Александр Большунов занял пятое место, Наталья Непряева — десятое. Победителями стали представители Норвегии Тереза Йохауг и Шюр Рёте. Йоханнес Клэбо занял 31-е место, поэтому Большунов увеличил свой отрыв в общем зачете Кубка мира.

Воронов выступил на шоу в Гималаях

Российский фигурист Сергей Воронов принял участие в необычном ледовом шоу: оно проходило в Гималях на одной из гор. Как сообщает сайт ЛТК ЦСКА, участники сутки летели до Непала, затем потратили четыре дня на восхождение. Выступление состоялось на высоте 4000 метров при температуре -26 градусов. Показательный номер длился всего полторы минуты, так как исполнить длинную программу в таких условиях очень тяжело.