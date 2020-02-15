В итальянском Антхольце продолжается чемпионат мира по биатлону. Сегодня, 16 февраля, состоится мужская гонка преследования, она начнется в 17:15 по московскому времени.

Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 12,5 километров с четырьмя огневыми рубежами, за каждый промах предусмотрено прохождение штрафного круга.

Стартовый лист сформирован согласно результатам спринта, который состоялся накануне. Таким образом, первым гонку начнет россиянин Александр Логинов. Спустя 6,5 секунд на дистанцию отправится француз Кентен Фийон-Майе, затем стартует его соотечественник Мартен Фуркад. Под четвертым и пятым номерами побегут братья Тарьей и Йоханнес Бё.

Матвей Елисеев стартует 12-м, Никита Поршнев — 22-м, Евгений Гараничев — 56-м.