В шведском Эстерсунде состоится вторая мужская гонка в рамках лыжной многодневки «Ски Тур». Сегодня, 16 февраля, спортсмены выйдут на старт гонки на 15 километров классическим стилем.

Лыжники будут уходить на дистанцию в соответствие с результатами вчерашней коньковой гонки. Таким образом, первым стартует норвежец Шюр Рёте. Россиянин Александр Большунов начнет гонку под пятым номером. Его главный соперник Йоханнес Клэбо будет бежать 31-м.

Гонка начнется в 16:00 по московскому времени. Многодневка «Ски Тур» проходит в рамках Кубка мира, поэтому все набранные очки идут в общий зачет. На данный момент генеральную классификацию возглавляет Большунов.