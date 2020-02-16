На чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, состоится женская гонка преследований на 10 километров с четырьмя огневыми рубежами. Спортсменки выйдут на старт в 15:00 по московскому времени.

Первой на дистанцию отправится победительница спринта норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн. Следом за ней стартует американка Сьюзен Данкли, под третьим номером побежит чешка Луция Харватова.

Россиянки неудачно выступили в спринте, поэтому в пасьюте будут стартовать за пределами первой двадцатки. Екатерина Юрлова-Перхт получит 21-й номер, Светлана Миронова — 38-й. Лариса Куклина уйдет на дистанцию 48-й, Ирина Старых — 53-й.