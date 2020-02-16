В шведском Эстерсунде продолжается лыжная многодневка «Ски Тур», которая проходит в рамках Кубка мира. Сегодня, 16 февраля, состоится женская гонка преследования на 10 километров классическим стилем. Спортсменки выйдут на старт в 18:00 по московскому времени.

Первой на дистанцию отправится норвежка Тереза Йохауг, накануне одержавшая победу в коньковой гонке. Затем будут стартовать ее соотечественницы Хейди Венг и Ингвильд Флюгстад Остберг.

Первой из россиянок пасьют начнет Наталья Непряева, она получила десятый стартовый номер. 21-й на дистанцию отправится Анна Нечаевская, 29-й — Яна Кирпиченко.

Напомним, Йохауг возглавляет общий зачет Кубка мира, Непряева идёт на втором месте, Венг — на третьем.