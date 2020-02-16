В игре регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» встречалась с «Филадельфие». Матч проходила на арене «Амали-Арена» и закончился очередной победой хозяев со счётом 5:3.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 33. Россиянн обновил клубный рекорд по серии без поражений в основное время. Это 21-й матч подряд, который выигрывает Василевский.

Он оказался шестым голкипером в истории НХЛ, кому удалось не проигрывать в основное время, как минимум, 21 матч кряду. Серия Василевского началась 17 декабря 2019 года в домашней игре с «Оттавой» (4:3 ОТ)

«Тампа» добыла десятую победу подряд. В текущем сезоне НХЛ Василевский сыграл 44 матча, пропуская в среднем 2.41 шайбы за игру.

В следующей игре «Тампа-Бэй» встретится с «Колорадо Эвеланш» 18 февраля.