Защитник СКА Василий Токранов подвел итоги гостевого матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (5:4 ОТ. Защитнику удалось в этой игре забросить три шайбы, в том числе — победную в овертайме.

По мнению Токранова, СКА победил «Салават» за счет самоотдачи — все работали, старались и и бились. В этом, по его словам, всегда заключается победа.

«По поводу хет-трика — сделал, получилось, хорошо. Помог команде выиграть», — цитирует защитника официальный сайт КХЛ.

Напомним, СКА переиграл в Уфе «Салават Юлаев» в овертайме со счетом 5:4. СКА отстает от ЦСКА в Западной конференции на три очка.