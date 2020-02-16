Популярный комментатор Дмитрий Губерниев, поздравляя с победой на ЧМ Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце, отметил в своем в своем-телеграм-канале, что не считает Россию спортивной страной.

Губерниев сделал такое заявление после ошибки в сюжете Первого канала о дисквалификации биатлониста Евгения Устюгова за нарушение антидопинговых правил.

«Поздравляя Сашу Логинова, отмечу важное: мы неспортивная страна! Так путать биатлониста Евгения Устюгова с его однофамильцем-лыжником могут люди, которые ярко смотрели финал молодежного чемпионата мира по хоккею с Артемием Панариным спустя 9 лет! Кто свидетель: я, а что случилось? С верой в российский спорт», – написал Губерниев.

В сюжете Первого канала вместо биатлониста Евгения Устюгова в кадре появился российский лыжник, двукратный чемпион мира 2017 года Сергей Устюгов. Напомним, что в начале января многие посмотрели повтор молодежного чемпионата мира по хоккею 9-летней давности вместо свежего финала.