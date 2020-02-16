Олимпийский чемпион-2014 Дмитрий Малышко у себя в инстаграме прокомментировал дисквалификацию Евгения Устюгова. По его словам, он будет лукавить, если скажет, что никогда не было мыслей о том, что история с лишением сочинских медалей рано или поздно коснется их эстафетной четверки.

Медали отбирают лишь на основе аналитических данных, без каких-либо серьезных доказательств, спустя 5, 7, 10 лет. Я не удивлен, что теперь ударили по нам. Но принять это невозможно. Знаю Женю Устюгова много лет, он всегда был для меня примером, с него для меня начинался биатлон. И я ему верю. Искренне надеюсь, что справедливость будет восстановлена в CAS, как это было с другими нашими олимпийцами», – написал написал Малышко в инстаграме.

Напомним, что в субботу стало известно, Международный союз биатлонистов (IBU) на два года дисквалифицировал завершившего в 2014 году карьеру Устюгова за нарушение антидопинговых правил, лишив сборную России золота Сочи-2014 в эстафете. В составе российской команды выступали Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко, Алексей Волков и Антон Шипулин.