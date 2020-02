View this post on Instagram

Буду лукавить, если скажу, что никогда не было мыслей о том, что история с лишением сочинских медалей рано или поздно коснётся нашей эстафетной четверки. Медали отбирают лишь на основе аналитических данных, без каких-либо серьёзных доказательств, спустя 5, 7, 10 лет. Я не удивлён, что теперь ударили по нам. Но принять это невозможно. Знаю Женю Устюгова много лет, он всегда был для меня примером, с него для меня начинался биатлон. И я ему верю. Искренне надеюсь, что справедливость будет восстановлена в CAS, как это было с другими нашими олимпийцами.