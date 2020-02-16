Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал две золотые медали и установил мировой рекорд на проходящем в США чемпионате мира по конькобежному спорту. Рекорд был установлен в забеге на 1000 метров. Кулижников преодолел дистанцию за одну минуту 5,697 секунд.

После гонки россиянин признался, что хотел снять с соревнований.

«Я вообще сняться хотел с «тысячи». На раскатке ничего сделать не мог, рука у меня висячая, но решили, что форма в принципе хорошая и почему бы не пробежать. Пробежал — и вот мировой рекорд. Очень помог Руслан Мурашов, с которым мы бежали в паре», — приводит слова Кулижникова «Р-спорт».

По словам Кулижникова, обычно у него на разгоне нет соперников, что помогает, а тут все сработало в его пользу. Было непросто на поворотах, но удалось с этим справиться.

Предыдущее достижение принадлежало голландцу Кьелду Нёйсу – 1.06,18. Ранее Павел стал чемпионом мира на дистанции 500 м.