Нападающий «Зенита» Александр Кокорин озвучил свои пожелания руководству петербургского клуба по контракту. Футболист хочет получать те же условия по новому соглашению, что были у него до ареста.

Действующий контракт заканчивается у Кокорина летом. Александр хочет договориться с «Зенитом» о его продлении. 28-летний форвард сообщил, что хотел был получить контракт на четыре года. «Зенит» же предлагает только на два с половиной года. Также и с зарплатой — Кокорин хочет четыре миллиона евро в году. «Зенит» готов предложить только 2,5.

По информации «Спорт.Бизнес.Онлайн» в «Зените» не уверены, что Кокорин вернется на прежний уровень, поэтому предлагает зарплату вдвое меньше. К тому же, зарплаты других нападающих «Зенита» Артема Дзюбы и Сердара Азмуна меньше — 3,5 млн евро и 3 млн соответственно.