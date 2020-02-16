Награда лучшему игроку Матча звезд НБА будет называться имени Коби Брайанта — в честь погибшего в результате крушения вертолета легендарного игрока. На пресс-конференции во время звездного уик-энда об этом сообщил комиссар лиги Адам Сильвер.

Напомним, вертолет 41-летнего Брайанта потерпел крушение под Лос-Анджелесом 26 января. На борту находились девять человек, в том числе сам Брайант и его 13-летняя дочь Джанна.

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Коби — самый молодой игрок, вышедший в стартовом составе в матче всех звёзд НБА. Брайант восемьнадцать раз участвовал в матче всех звезд и четыре раза был MVP (2002, 2007, 2009, 2011).